Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan Denizlili işadamı Y.T., denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.T.'nin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Yaz tatilini Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde geçiren Denizlili işadamı Y.T., denizde yüzerken aniden fenalaştı. Çevredeki tatilcilerin fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahale Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve Y.T.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumu ciddiyetini koruyan işadamı, ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Y.T.'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorlar, kritik sürecin devam ettiğini belirtti.