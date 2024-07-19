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Y.T.'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorlar, kritik sürecin devam ettiğini belirtti.

Yaz tatilini Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde geçiren Denizlili işadamı Y.T., denizde yüzerken aniden fenalaştı. Çevredeki tatilcilerin fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahale Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve Y.T.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Durumu ciddiyetini koruyan işadamı, ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan Denizli li işadamı Y.T., denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.T.'nin tedavi sine yoğun bakım da devam ediliyor.

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