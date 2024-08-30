Kuşadası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dolu dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler, sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyu devam edecek. Kutlamalar, Kuşadası Kaymakamlık makamında saat 09.30’da gerçekleşecek tebrik töreniyle start alacak. Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak ve çeşitli halk oyunları gösterileriyle bayram coşkusu şehre yayılacak. Saat 11.30’da düzenlenecek tören geçişiyle sabah programı sona erecek.

Roman Orkestrası konseri ile akşam coşkusu

Kutlamalar, akşam saatlerinde de devam edecek. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda saat 21.00’de düzenlenecek Roman Orkestrası konseri, bayramın coşkusunu zirveye taşıyacak. Şehirde yaşayanlar ve ziyaretçiler, müziğin ritmiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşayacak.

Kültürel zenginliklere kapı açılıyor

30 Ağustos kapsamında Kuşadası’nda yalnızca müzik ve gösteriler değil, kültürel alanlar da halkın ziyaretine açık olacak. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Doğan P 340 Gemisi, saat 09.30-12.30 ve 13.30-17.30 arasında Kuşadası Limanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ayrıca, Kuşadası Belediyesi’nin kente kazandırdığı önemli kültürel mekanlar da bayram boyunca ziyaretçilere açık olacak. Rosemary Anı Evi, Haluk Perk Kahve Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, Meral - Öğül Orhan Porselen Bebek Sergi Alanı ve Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi, saat 09.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.