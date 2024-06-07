Başkan Ömer Günel’in koleksiyoncu Haluk Perk ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolüyle hayata geçirilen Haluk Perk Kahve Evi, geleneksel Türk Kahvesi kültürünü yaşatıyor. Bakır ve pirinç cezvelerden, kavurma tavalarına, el değirmenlerinden zarflı fincanlara kadar pek çok geleneksel kahve yapım eşyası bulunuyor.

Ziyaretçiler, Haluk Perk Kahve Evi'nde Türk kahvesinin köklü tarihine dokunma fırsatı buluyor. Türk kahvesinin eşsiz tadını çıkarmadan önce, bu antik eşyaları inceleme şansını yakalıyorlar. Türk kahvesinin dünya genelinde eşsiz pişirme ve sunum yöntemlerini keşfetmek adeta bir zaman yolculuğuna dönüşüyor.

Zengin Kültür ve Tat Deneyimi

Haluk Perk Kahve Evi, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Burası sadece Türk kahvesinin tarihini keşfetmek için değil, aynı zamanda kültür zenginliğini yaşamak ve keyifli anlar geçirmek için mükemmel bir ortam sunuyor.

Kahve meraklısı Nil Pınar Sönmez, bu benzersiz mekânı ziyaret etmenin kendisine büyük bir mutluluk yaşattığını belirtiyor. Haluk Perk Kahve Evi'nin sunduğu atmosferin ve tarihin büyüsüne kapılarak keyifli anlar geçirdiğini dile getiriyor. Aynı şekilde, Kuşadası'nın farklı kültürel rotalarını gezmekten keyif alan Ebru Özdemir de, mekânın görülmesi gereken önemli bir nokta olduğunu vurguluyor ve Kuşadası Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.