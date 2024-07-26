Kuşadası Ticaret Odası, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı güneş enerjisi projesini başarıyla tamamladı. Binanın çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) artık üretime geçti. Bu adım, hem çevreye duyarlılık hem de mali tasarruf hedeflerini bir arada gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Gelecek nesillere temiz bir dünya

Kuşadası Ticaret Odası’nın bu çevreci girişimi, yeşil bir geleceğe katkıda bulunma ve sonraki nesillere temiz bir dünya bırakma amacını taşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurum olarak, çevreye zarar vermeden güneşten yayılan enerji ile kendi elektriğimizi üretmeye başladık” dedi. Akdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Çevre bilinci, doğanın kirlenmesini önlemenin yanı sıra tasarruf ve israf konularında da farkındalığımızı artırmakla ilgilidir. Bu adımı atarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Ayrıca, üretimimizden elde edeceğimiz fazla elektriği satarak öğrencilere burs fonu sağlayacağız. Bu sayede hem yüksek elektrik giderlerinden kurtulacağız hem de temiz bir dünya için katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.”

Temiz enerjiye destek

GES’in avantajlarına da değinen Akdoğan, “Güneş enerjisi, hem çevreyi koruma hem de tasarruf sağlama açısından büyük bir avantaj sunuyor. Bu sistem ile temiz enerjiyi destekleyerek daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.