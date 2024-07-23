Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler gözaltına alındı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' ile mücadele çalışmaları kapsamında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçiş hazırlığında olan iki düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin titiz takibi sonucunda, göçmenler yakalanarak gözaltına alındı.

Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.