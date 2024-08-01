TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden ve son iki yılda Play-Off oynayan Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi önemli bir kongreye hazırlanıyor. Transfer döneminde sessiz kalan siyah-beyazlı kulüp, yarın gerçekleşecek genel kurulda yeni başkanını seçecek.

Kongre detayları ve gündem maddeleri

Kuşadasıspor'un kongresi, kulüp binasının bulunduğu Kuşadası Özer Türk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. Kongrede, kulübün mali durumu, transfer stratejileri ve yeni sezon planlaması gibi önemli konular ele alınacak. Ayrıca, mevcut yönetimin faaliyet raporları sunulacak ve yeni yönetim için seçim yapılacak.

Başkan Ferdi Zenginoğlu'nun kararı

Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, kongre öncesinde görevine yeniden aday olmayacağını açıkladı. Zenginoğlu'nun bu kararı, kulüp yönetiminde yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini veriyor. Zenginoğlu, görev süresi boyunca kulübü Play-Off'a taşıma başarısı göstermişti.