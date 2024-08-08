TFF 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, teknik direktör Koray Palaz ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiği belirtildi. İşte bu ayrılıkla ilgili detaylar:

Kuşadasıspor'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezon devre arasından sonra Kuşadasıspor'umuza teknik direktör olarak gelen Koray Palaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi fesih etmiş bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder ve kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

Koray Palaz'ın performansı

Koray Palaz, Kuşadasıspor'un başında 14 maça çıkarak 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu performansla takımı Play-Off'a taşımayı başaran Palaz, sezonun ikinci yarısında takımın mücadele gücünü artırmıştı.