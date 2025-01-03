TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta ilk devreyi düşme hattında tamamlayan Kuşadasıspor’da, teknik direktör Bayram Sevindik ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 16 Ekim’de göreve başlayan 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Bayram Sevindik yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kuşadasıspor, beklenen çıkışı yakalayamadı. Ligin ilk yarısını düşme hattında tamamlayan ekipte, alınan sonuçlar teknik ekipte değişikliği gündeme getirdi. Sezon başında Bülent Ataman ile yola çıkan Kuşadasıspor, Sevindik’in ayrılığı sonrası sezonun üçüncü teknik direktörünü aramaya başladı. Kuşadasıspor yönetimi, devre arasında yapılacak transferlerle kadroyu güçlendirmenin yanı sıra, takımın düşme hattından kurtulmasını sağlayacak bir teknik adamla anlaşma sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Yönetimin, kısa sürede yeni teknik direktörle el sıkışarak ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediği öğrenildi.