Etkinlik, Başkan Eyüp Kahveci’nin katılımıyla 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

Sanayi sektöründeki 50 yıllık gelişim

Programda, Kütahya'nın sanayi sektöründeki yarım asırlık gelişim süreci ve 1. OSB'nin şehir ekonomisine olan katkıları vurgulandı. Başkan Eyüp Kahveci, konuşmasında 50 yıl önce sanayi yatırımlarının ilk adımlarının atıldığı Kütahya 1. OSB'nin, bugün teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik konularında örnek bir bölge haline geldiğini belirtti. Kahveci, bu başarının gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geniş katılımlı etkinlik

50. yıla özel düzenlenen programa Vali Musa Işın, il protokolü, bölgenin önde gelen sanayicileri, iş insanları ve çeşitli kurum ve oda temsilcileri katıldı.