Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kütahya'da 18 Aralık Salı günü parçalı bulutlu ve puslu bir hava etkili olacak. Gün boyu sıcaklıklar 6 ila 9 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde ise düşüşe geçerek 2 dereceye kadar inecek. İşte günün hava durumu detayları:

Gün İçindeki Saatlik Durumlar

09.00 - 12.00:

Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 6°C (Hissedilen aynı)

6°C (Hissedilen aynı) Nem: %46

%46 Rüzgar: 3 km/sa hızında, maksimum 13 km/sa

12.00 - 15.00:

Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 9°C (Hissedilen aynı)

9°C (Hissedilen aynı) Nem: %43

%43 Rüzgar: 2 km/sa hızında, maksimum 14 km/sa

15.00 - 18.00:

Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 5°C (Hissedilen aynı)

5°C (Hissedilen aynı) Nem: %70

%70 Rüzgar: 3 km/sa hızında, maksimum 14 km/sa

18.00 - 21.00:

Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 2°C (Hissedilen aynı)

2°C (Hissedilen aynı) Nem: %83

%83 Rüzgar: 4 km/sa hızında, maksimum 15 km/sa

21.00 - 24.00:

Hava: Puslu

Puslu Sıcaklık: 2°C (Hissedilen aynı)

2°C (Hissedilen aynı) Nem: %89

%89 Rüzgar: 5 km/sa hızında, maksimum 16 km/sa

Akşam Saatlerine Dikkat!

Özellikle akşam saatlerinde nem oranının %89'a kadar yükselmesiyle birlikte pus etkili olacak. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Ayrıca sıcaklıkların düşmesiyle dışarıda bulunacakların tedbir alması önem taşıyor.

Genel Değerlendirme

Kütahya genelinde rüzgar hızı gün boyunca hafif ila orta kuvvette esmesi bekleniyor. Maksimum rüzgar hızının 16 km/sa olması öngörülüyor. Güneşin kendini zaman zaman göstermesiyle birlikte sakin bir hava durumu gözlemlenecek.

Yola çıkacaklar, özellikle akşam saatlerinde pus ve düşük sıcaklıklar konusunda dikkatli olmalı.