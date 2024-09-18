Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, 19 Eylül 2024 tarihinde şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, 09:30 ile 17:30 saatleri arasında gerçekleşecek ve aşağıdaki bölgeleri etkileyecek:

Etkilenecek Bölgeler:

Akçamescit Köyü: 1. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. KD Sokak

Çubukiçi Köyü: Köyün kendisi ve dışı

Muhatboğazı Köyü: 1. Sokak, 2. Sokak, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak

Büyüksaka Köyü

Saka Çiftliği Köyü

Gedikoğlu Çiftliği Köyü

Ayrıca, Büyüksaka Toprak Sulamaları, Akçamescit Toprak Sulamaları, Kütahya İl Özel İdaresi ve TCDD işletmeleri gibi yerlerde de elektrik kesintisi yaşanacak.

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda, elektrik daha erken verilebilecek.