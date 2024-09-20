Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Çalışmaların 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup, belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Denizlili çiftçilere gübre arpa ve mısır desteği Denizlili çiftçilere gübre arpa ve mısır desteği
    1. Ahi Evren Sokak
    1. Okul Aralığı Sokak
    1. Şifa 1. Aralık Sokak
    1. Şifa 2. Aralık Sokak
    1. Şifa 3. Aralık Sokak
    1. Şifa 4. Aralık Sokak
    1. Şifa Sokak
    1. Zafer Sokak
  • Cennet Çeşmesi Sokak
  • Dülger-1 Sokak
  • Dülger-2 Sokak
  • Ertuğrulgazi Cadde
  • Fındık Sokak
  • Gök Sokak
  • Hal Sokak
  • Hamam Cadde
  • Karaağaç Sokak
  • Kundukviran Sokak
  • Kuşak-1 Sokak
  • Lala Hüseyin Paşa Cadde
  • Marangoz Sokak
  • Maymunkaya Sokak
  • Müberra Sokak
  • Rabıta Sokak
  • Uzun Sokak
  • Yaylı Sokak
  • Yaylı-3 Sokak
  • Yaylı-4 Sokak
  • Yokuş Sokak
  • Yunak Sokak
  • Berra Sokak

Yapılacak çalışmaların erken tamamlanması durumunda, belirtilen saatten önce de elektrik verilebileceği bilgisi paylaşılmıştır. Vatandaşların bu süre boyunca tedbirli olması ve çalışmalar süresince dikkatli davranması önemle duyurulmaktadır.

Editör: Sedef Didem Ezme