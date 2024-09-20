Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Çalışmaların 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup, belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır:
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- Ahi Evren Sokak
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- Okul Aralığı Sokak
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- Şifa 1. Aralık Sokak
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- Şifa 2. Aralık Sokak
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- Şifa 3. Aralık Sokak
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- Şifa 4. Aralık Sokak
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- Şifa Sokak
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- Zafer Sokak
- Cennet Çeşmesi Sokak
- Dülger-1 Sokak
- Dülger-2 Sokak
- Ertuğrulgazi Cadde
- Fındık Sokak
- Gök Sokak
- Hal Sokak
- Hamam Cadde
- Karaağaç Sokak
- Kundukviran Sokak
- Kuşak-1 Sokak
- Lala Hüseyin Paşa Cadde
- Marangoz Sokak
- Maymunkaya Sokak
- Müberra Sokak
- Rabıta Sokak
- Uzun Sokak
- Yaylı Sokak
- Yaylı-3 Sokak
- Yaylı-4 Sokak
- Yokuş Sokak
- Yunak Sokak
- Berra Sokak
Yapılacak çalışmaların erken tamamlanması durumunda, belirtilen saatten önce de elektrik verilebileceği bilgisi paylaşılmıştır. Vatandaşların bu süre boyunca tedbirli olması ve çalışmalar süresince dikkatli davranması önemle duyurulmaktadır.
Editör: Sedef Didem Ezme