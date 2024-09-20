Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Eylül 2024 tarihinde bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Çalışmaların 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılması planlanmakta olup, belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şunlardır:

Ahi Evren Sokak

Okul Aralığı Sokak

Şifa 1. Aralık Sokak

Şifa 2. Aralık Sokak

Şifa 3. Aralık Sokak

Şifa 4. Aralık Sokak

Şifa Sokak

Zafer Sokak

Cennet Çeşmesi Sokak

Dülger-1 Sokak

Dülger-2 Sokak

Ertuğrulgazi Cadde

Fındık Sokak

Gök Sokak

Hal Sokak

Hamam Cadde

Karaağaç Sokak

Kundukviran Sokak

Kuşak-1 Sokak

Lala Hüseyin Paşa Cadde

Marangoz Sokak

Maymunkaya Sokak

Müberra Sokak

Rabıta Sokak

Uzun Sokak

Yaylı Sokak

Yaylı-3 Sokak

Yaylı-4 Sokak

Yokuş Sokak

Yunak Sokak

Berra Sokak

Yapılacak çalışmaların erken tamamlanması durumunda, belirtilen saatten önce de elektrik verilebileceği bilgisi paylaşılmıştır. Vatandaşların bu süre boyunca tedbirli olması ve çalışmalar süresince dikkatli davranması önemle duyurulmaktadır.