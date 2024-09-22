Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., 23 Eylül 2024 Pazartesi günü, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 09:00 - 15:30 saatleri arasında Kütahya Merkez ve bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Bölücek, Şair Şeyhi Dumlupınar ve Kirazpınar mahallelerinin yanı sıra birçok cadde ve sokak yer alıyor. Kesintiden etkilenecek bölgelerde, çalışmanın erken tamamlanması durumunda elektrik, belirtilen bitiş saatinden önce verilebilecek.

Elektrik kesintisinin yaşanacağı başlıca bölgeler:

Bölücek : 1-35. Bölcek Sokaklar, Adil Sokak, Bölcek-Okçu Yolu Sokak, Çay Yeri Caddeleri, Memiş Yılman Cadde, Pir Ahmet Cadde, Tilkiini Mevkii Sokaklar.

: 1-35. Bölcek Sokaklar, Adil Sokak, Bölcek-Okçu Yolu Sokak, Çay Yeri Caddeleri, Memiş Yılman Cadde, Pir Ahmet Cadde, Tilkiini Mevkii Sokaklar. Şair Şeyhi Dumlupınar : Beyaz Lale Sokaklar, Aşağıevler Sokak, Mostar Cadde, Sıla Cadde, Yusuf Sinan Cadde.

: Beyaz Lale Sokaklar, Aşağıevler Sokak, Mostar Cadde, Sıla Cadde, Yusuf Sinan Cadde. Kirazpınar: Akdeniz ve Karadeniz Sokaklar, Kirazpınar Sokaklar.

Kesinti boyunca yapılacak çalışmaların erken bitirilmesi durumunda, elektrik belirtilen süreden önce verilecektir.