Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 24 Eylül 2024 Salı günü belirli bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kesintiler 12:30 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek ve Sultanbağı, Börekçiler ve Paşam Sultan mahallelerini kapsayacak.

Elektrik Kesintisinin Yaşanacağı Bölgeler:

Sultanbağı Mahallesi : Sultanbağı Cadde

: Sultanbağı Cadde Börekçiler Mahallesi : 1. Ahi Mustafa Sokak, 1. Hıdırlık Sokak, 1. Kahraman Sokak, 1. Poyraz Sokak, 2. Ahi Mustafa Sokak, 2. Ergun Çelebi Sokak, Ahi Erbasan Cadde, Badem Sokak, Baki Sokak, Ceviz Sokak, Dutlu Sokak, Eğdemir Sokak, Gediz Cadde, Hacı Emin Sokak, Hisarlı Ahmet Cadde, Hürriyet Cadde, Hüseyin Dede Sokak, Kayadibi Sokak, Sultanbağı Cadde, Üçler Sokak

: 1. Ahi Mustafa Sokak, 1. Hıdırlık Sokak, 1. Kahraman Sokak, 1. Poyraz Sokak, 2. Ahi Mustafa Sokak, 2. Ergun Çelebi Sokak, Ahi Erbasan Cadde, Badem Sokak, Baki Sokak, Ceviz Sokak, Dutlu Sokak, Eğdemir Sokak, Gediz Cadde, Hacı Emin Sokak, Hisarlı Ahmet Cadde, Hürriyet Cadde, Hüseyin Dede Sokak, Kayadibi Sokak, Sultanbağı Cadde, Üçler Sokak Paşam Sultan Mahallesi: Gediz Cadde

Yetkililer, çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verileceğini belirtti. Vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları ve elektrik arızaları için ilgili birimlere başvurmaları istendi.