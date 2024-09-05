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Fındık Köyü: 5. Sokak Not: Bu kesintiden yalnızca Söğüt Köyü etkilenecektir. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, çalışmaların erken tamamlanması halinde, ilan edilen bitiş saatini beklemeksizin elektrik verileceğini belirtti. Kesinti hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, şirketin müşteri hizmetlerinden detaylara ulaşabilir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül 2024 Cuma günü belirli bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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