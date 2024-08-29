İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen bu toplantı, TDİOSB'nin kuruluş sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantıya Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ve ilgili kurum temsilcileri katılım gösterdi. Yaklaşık 820 dekar alan üzerine kurulması planlanan bu organize sanayi bölgesi, Kütahya'nın tarım sektöründe daha da gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin hayata geçmesi, hem bölgenin ekonomik yapısını güçlendirecek hem de tarımsal üretimin daha verimli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, projenin bölge için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Kulik, tarımsal üretimde modern tekniklerin ve organize yapının bir araya getirileceği bu sanayi bölgesinin, hem üreticilere hem de yatırımcılara önemli avantajlar sunacağını vurguladı.