Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği 2024 Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu etkinlikleri çerçevesinde, Grup Mabeyn'in konseri büyük beğeni topladı. Belediye bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, hemşehrilere unutulmaz bir müzik akşamı sundu.

Grup Mabeyn'in Enerjik Performansı

Grup Mabeyn'in sahnedeki etkileyici performansı ve enerjik tavırları, Kütahyalıların beğenisini kazandı. Konserdeki canlı performans, müzikseverlerin coşkusunu artırdı ve etkinlik boyunca keyifli anlar yaşandı.

Grup Mabeyn'in kendine has tarzı ve özgün melodileri, dinleyicilere müziğin coşkusunu tam anlamıyla yaşattı. Belediye bahçesinde kurulan açık hava sahnesi, yaz akşamlarının keyfini çıkaran hemşehrilere müzik dolu bir atmosfer sundu.

Konser alanında vatandaşlar, Grup Mabeyn'in şarkıları eşliğinde dans etti ve müziğin ritmine kapıldı. Etkinlik boyunca hemşehriler, hem müziğin hem de yaz akşamlarının tadını çıkardı. Konserin sonunda Grup Mabeyn, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.