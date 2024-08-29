Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstlenen kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Kütahya Üretken Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kahveci, kadın girişimcilerin yürüttüğü projeleri yakından inceleyerek, onların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kadınların girişimcilik alanında gösterdiği çabanın altını çizen Kahveci, "Kadınlarımızın emeği ve yetenekleriyle hayata geçirdiği bu değerli projeler, şehrimize büyük katkılar sağlıyor. Onlar bizim başımızın tacı," diyerek, kadın girişimcilere olan desteğini bir kez daha vurguladı.

Kooperatif üyeleri, genişleyen faaliyet alanları ve gerçekleştirdikleri projeler hakkında Başkan Kahveci’ye detaylı bilgiler sundu. Başkan Kahveci'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadın girişimciler, kendisine teşekkür ederek, desteklerin artarak devam etmesini umut ettiklerini ifade ettiler.

Kadın girişimcilere verdiği destekle dikkat çeken Başkan Eyüp Kahveci, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kadınların oynadığı kritik rolün altını çizerek, kadın girişimcilerin daha fazla güçlenmesi için belediye olarak ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.