Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti. Başkan Kahveci, şehrin manevi değerlerini koruma ve yayma çalışmalarına Müftülük ile iş birliği yaparak devam edeceğini belirtti.

Tebrik ziyareti

Başkan Kahveci, Müftü Dr. İrfan Açık'ın hac görevini başarıyla tamamlayıp kutsal topraklardan dönmesi dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Kahveci, Müftü Açık'a tebriklerini ileterek, onun bu kutsal görevi yerine getirmesinin Kütahya için büyük bir manevi değer taşıdığını ifade etti.