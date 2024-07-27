Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Kahveci, Müftü Açık’a tebriklerini ileterek, şehrin manevi değerlerini koruma ve yayma yönündeki çalışmalarını Müftülük ile iş birliği yaparak sürdüreceklerini ifade etti.

Müftü Açık’tan teşekkür

Müftü Dr. İrfan Açık, Başkan Kahveci’nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Manevi değerlerin korunması ve yayılması

Başkan Kahveci, Kütahya’nın manevi değerlerini koruma ve yayma yönündeki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Müftülük ile iş birliği yaparak, şehrin manevi atmosferini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu tür ziyaretler ve iş birlikleri, Kütahya'nın manevi değerlerinin yeni nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynuyor.