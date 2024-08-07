Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, 2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen 6. İller Arası Kick Boks Ligi 2. etap müsabakalarından büyük bir başarıyla döndü. Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve farklı şehirlerden yaklaşık 1060 sporcunun katıldığı bu önemli etkinlikte, Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün 4 sporcusu büyük bir azim ve kararlılık sergileyerek Kütahya’ya 3 altın madalya kazandırdı.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün gurur kaynağı olan genç yetenekler, çeşitli kategorilerde üstün performans göstererek şampiyonluk kürsüsüne çıktılar. İşte altın madalya kazanan sporcularımız:

Fatma Çetin: Büyük bayan kick light 55 kg kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Büyük bayan kick light 55 kg kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Elif Kaya: Genç bayan low kick 70 kg kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Genç bayan low kick 70 kg kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. İbrahim Budak: Alt minik erkek point fighting +36 kg kategorisinde şampiyon olarak altın madalya ile döndü.