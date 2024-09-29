Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, stratejik planın hazırlanmasında depreme hazırlık çalışmalarının ön planda tutulduğunu belirterek, AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin desteğini beklediğini ifade etti.

Başkan Eyüp Kahveci, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün konuşmacı olarak katıldığı "Kütahya’nın Depremselliği ve Deprem Dirençli Kütahya" konulu konferansta yaptığı açıklamada, belediyenin depreme karşı hazırlık sürecinde son iki yılda önemli adımlar attığını dile getirdi.

Depreme hazırlık çalışmaları öncelikli

Kahveci, stratejik planda Kütahya’nın yapı stoğunun deprem riski göz önünde bulundurularak detaylı analizlerin yapıldığını belirtti. Mikrobölgeleme çalışmaları doğrultusunda şehrin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçları tespit edilerek, stratejik planın bu temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Kahveci, "Deprem öncesi ve sonrası yapılması gereken tüm adımları planlayarak hazır hale getirdik," dedi.

Stratejik planın mecliste oylanacağına dikkat çeken Kahveci, bu çalışmanın şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve siyasi partilerden destek beklediğini söyledi. Belediye Başkanı, “Depreme hazırlık konusundaki farkındalık çalışmalarımıza iki yıl önce başladık. Şimdi tüm ekiplerimizle birlikte bu planı nihayete erdirdik. İnşallah meclisten geçerek Kütahya’mıza hayırlı ve uğurlu olur,” şeklinde konuştu.

Şehrin geleceği için yol haritası

Belediyenin stratejik planı, sadece depreme hazırlık değil, aynı zamanda Kütahya’nın altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve diğer kentsel projelerini de kapsıyor. Bu plan, şehrin geleceğini şekillendirecek yol haritası olarak tanımlanıyor.