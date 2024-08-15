Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gülteri Uyanık’ın başkanlık ettiği çalıştayda, kat yükseklikleri, dijitalleşme, yangın yönetmeliği, mantolama kalınlıkları ve zemin iyileştirme gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Çalıştaya Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleri ve çeşitli meslek odalarının temsilcileri katıldı. Mimarlar Odası Temsilcisi Abdullah Yasin Karakuzu, şehirdeki kat yüksekliklerinin mevcut yönetmeliklerle uyumlu olmadığını belirtti. Karakuzu, Kütahya'daki yapıların kat yüksekliklerinin 280 santimetreyle sınırlandırıldığını, diğer şehirlerde ise bu seviyenin 360 santimetre olduğunu ifade etti. İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Emirhan Aydın, bu kısıtlamaların tasarımlarda estetik ve fonksiyonel sorunlara yol açtığını vurgulayarak, yönetmelik seviyesine getirilmelerini talep etti.

Dijitalleşme konusu da gündeme geldi. Çalıştayda, ruhsat ve proje süreçlerinde kağıt israfının büyük bir problem oluşturduğu belirtilerek, dijital sistemlerin diğer şehirlerde başarılı bir şekilde uygulandığı ifade edildi. Kütahya’nın da bu sisteme geçiş yaparak hem şeffaflık sağlanacağı hem de kağıt israfının önüne geçileceği vurgulandı.

Yangın güvenliği ile ilgili de önemli değerlendirmeler yapıldı. Gediz Depremi'nde yaşanan yangınların hatırlatıldığı çalıştayda, Kütahya’daki binalarda yangın yönetmeliğine uygun malzemelerin kullanılmadığı belirtildi. Yangın yönetmeliğine göre taş yünü gibi yangına dayanıklı malzemelerin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bursa’daki bir yangın örneği üzerinden, bu konudaki ihmallerin ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Mantolama kalınlıkları da bir diğer önemli gündem maddesi oldu. Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Hasan Donat Yıldızay, Kütahya'nın iklim koşullarına uygun olarak en az 7 santimetre kalınlığında taş yünü mantolama yapılması gerektiğini belirtti.

Son olarak, Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi Yahya Daban, zemin iyileştirme uygulamalarında yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Zemin iyileştirme ile ilgili oluşturulacak komisyonun, kısa süre içinde düzenlemeleri tamamlayarak Belediyeye sunacağı bilgisi verildi.