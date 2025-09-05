Kütahya Belediyesi, 2025 Sıtkı Olçar Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin yaz akşamlarını renklendirdi. Belediye bahçesinde gerçekleşen organizasyonda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de keyifli vakit geçirdi.

Yöresel Tatlar ve El Sanatları Buluşması

Her hafta sonu Germiyan Sokağı’nda kurulan “Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları” stantları, bu kez belediye bahçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Katılımcılar, kentin geleneksel lezzetlerini tadarken el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Çocuklar İçin Eğlence Dolu Anlar

Etkinliğin en renkli bölümü, çocuklara özel hazırlanan aktiviteler oldu.

Yüz boyama etkinliği,

Balon dağıtımı,

Şişme oyun alanı,

Drama gösterileri,

Eğlenceli çocuk yarışmaları

gibi etkinlikler miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuk dans gruplarının sahne aldığı gösteriler ise büyük alkış topladı.

Başkan Kahveci Ailelerle Buluştu

Etkinliğe katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hem çocuklarla hem de ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Kahveci, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kütahya’mızı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın yüzünün güldüğü, ailelerimizin birlikte keyifli vakit geçirdiği bu etkinlikler, şehrimizin sosyal hayatına değer katıyor.”

Belediye bahçesinde düzenlenen bu özel etkinlik, hem yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağladı hem de çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kütahya Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliklerin yaz boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.