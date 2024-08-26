Ilıca-Hasulhas Havuz Kafe yanında düzenlenen etkinliğe, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Başkan Kahveci vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirirken, katılımcılar da renkli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Gecede sahne alan yerel sanatçılar Medet Durmaz, Bilal Can Beydüz, Fatih Aşır ve Ubeydullah Aşır, canlı müzik performanslarıyla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcılar hem müzikle eğlendi hem de birlik ve beraberliğin pekiştiği anlara tanıklık etti.

Başkan Kahveci, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bir araya gelmek, birlik ve beraberlik içinde olmak bizim en büyük gücümüz. Bu güzel atmosferi hep birlikte paylaştığımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diyerek, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.