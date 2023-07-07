Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde 6 bin 506 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün TEKNOFEST'in İHA yarışmalarında büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Mezunlara Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Uysal, şöyle konuştu:

"Sevgili mezunlar, önümüzdeki yüzyılda, yani Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Çağın gereklerine uygun bilgi ve birikiminizle donanmış olarak, değerlerimizi özümsemiş ve vizyon sahibi birer lider olarak geleceğin sorumluluğunu üstleneceksiniz. Sizlerin, dini ve milli değerlerimizle uyumlu bir şekilde, adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye için çalışacağınıza inancım tamdır."

Kütahya Valisi Ali Çelik de mezun olan öğrencilerin aldıkları eğitim ile edindikleri bilgilerle Türkiye'nin geleceğini kurmada büyük destek verecekleri ve bu umutları yükselteceklerini dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Türkiye Yüzyılı iddiasıyla çok önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.

Belediye Başkanı Alim Işık da DPÜ'nün zirvelerde yer alan ve değerini her geçen gün arttıran bir üniversite olduğunu ifade etti.

Törene katılan Akar'a, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından cübbe giydirilerek fahri doktora diploması ve belgesi takdim edildi.

Kütahya halk oyunları ile Endonezyalı öğrencilerin gösterisinin yapıldığı tören, öğrencilerin kep atmalarıyla sona erdi.