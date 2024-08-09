Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Adnan Menderes Yaşam Parkı'ndaki projede incelemelerde bulunarak, ahşap kafenin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Kafe Projesi Hızla İlerliyor

Başkan Akel, projenin son aşamasına geldiğini belirterek, kafenin hem dinlenme hem de sosyal etkinlikler için kullanılacağını ifade etti. "Doğal güzellikler arasında aileleri ile hoş vakit geçirmek isteyenlerin yeni adresi olacak olan ahşap kafeterya yapım işi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Adnan Menderes Yaşam Parkı'nın Kır Düğün Alanı yanındaki 260 metrekarelik alana inşa edilen kafe, kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır," dedi.

Doğal Ahşap Malzemeler ve Estetik Tasarım

Yeni kafede, parkın estetik yapısını tamamlayan doğal ahşap malzemeler kullanıldı. Başkan Akel, bu tasarımın parkın çekiciliğini artıracağını ve halkın yeşil alanlarda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, kafede yapılacak sosyal etkinliklerin parkın fonksiyonel yapısına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Ahşap kafenin tamamlanmasıyla Gediz halkına keyifli bir ortam sunulması planlanıyor. Proje, bölgedeki sosyal yaşamı zenginleştirecek ve parkın kullanım alanını artıracak. Gediz Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmanın, halkın sosyal yaşamına yenilik katması ve bölgenin estetik görünümünü artırması bekleniyor.