Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Emet ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında eğitim kurumlarını inceleyerek yetkililerle görüşmelerde bulundu. İlçedeki eğitim öğretim süreçlerini değerlendiren Yılmaz, öğrenciler ve öğretmenlerle buluşarak projeler hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Emet Kaymakamı Furkan Seyman’ı ziyaret eden Yılmaz, ilçedeki eğitim durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen de katıldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçen Yılmaz, şube müdürleri ve eğitim yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, eğitimde akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerin de öğrencilere kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, “Gelin, güzel bir hikaye yazalım. Bu hikayenin kahramanları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun. Eğitimde ortaya koyacağımız her başarı, geleceğimize yapılan yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından ilçedeki bazı okulları ziyaret eden Yılmaz, Gazi Emet İlkokulu’nda öğrencilerin kodlama etkinlikleri, eTwinning projeleri, okul müzesi gezisi, fide dikimi ve Ramazan pidesi pişirme gibi faaliyetlerine katıldı. Eğitim sürecinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yapan Yılmaz, öğretmen ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ashaboğlu Ortaokulu’nda öğrencilerle kütüphanede bir araya gelen Yılmaz, kitap okumanın akademik başarı üzerindeki etkisini anlattı. “Ne kadar çok kelime bilirseniz, soruları o kadar rahat çözersiniz, kendinizi daha iyi ifade edersiniz” diyen Yılmaz, öğrencilere bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin hazırladığı Robotik Kodlama Atölyesi projelerini inceleyen Yılmaz, gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Emet programı kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Koca’yı da ziyaret eden Yılmaz, ilçedeki eğitim projeleri ve belediye ile iş birliği yapılabilecek konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçedeki öğretmen ve yöneticilerle sürekli iletişim halinde olacaklarını belirterek, “Eğitimin her aşamasında destek vermeye devam edeceğiz” dedi.