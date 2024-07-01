KÜTAHYA (AA) - Tarihi Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sultanbağı Mahallesi'ndeki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülerek, bölgede soğutma çalışmasına başlandı.
Çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: aa