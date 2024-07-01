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Çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülerek, bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜTAHYA (AA) - Tarihi Kütahya Kalesi 'nin eteklerindeki ağaçlık alan da çıkan yangın , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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