Kütahya’nın Domaniç ilçesi, aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından 1500 rakımlı Koca Yayla geçidinde beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar, yılın ilk gününde doğaseverleri ve piknikçileri bölgeye çekti.

Kar manzarasında piknik keyfi

Koca Yayla geçidinde piknik yapan vatandaşlar, karın keyfini çıkararak manzaranın tadını çıkardı. Kütahya’nın yanı sıra Bursa, İnegöl, Bilecik ve Tavşanlı gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler, aileleriyle birlikte kartopu oynadı, kardan adam yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.

Doğa severler yoğun ilgi gösterdi

Domaniç Belediyesi Tabiat Parkı, yılın ilk gününde yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar için karın eğlenceli anlara dönüştüğü bu gün, aileler tarafından keyifli bir şekilde değerlendirildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yoğun kar yağışının zaman zaman trafiği olumsuz etkileyebileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Koca Yayla geçidinde zincirsiz araçların yola çıkmaması gerektiği hatırlatıldı.