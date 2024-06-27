Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan Demirciören ve Sekiören köylerini ziyaret ederek, bağ, bahçe ve tarlada çalışan kadınlar KADES'in faaliyetlerini anlattı. KADES, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet kadınlarına acil müdahalelerle 112 Çağrı Merkezi'ne erişimleriyle en yakın güvenlik ekibinin olay yerine yönlendirme sağlama ve müdahale imkanı sağlıyor.

Jandarma ekipleri, “Kadına şiddet ve aile içi şiddet mağduru kadınların acil durumlarda 112 Çağrı Merkezi’ne ulaşmalarının ardından olay yerine en yakın ekibin sevk edileceğini ve olaya müdahale edebileceğini” ifade ettiler.