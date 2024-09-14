Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine yönelik yasaları ihlal eden kişilere karşı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi olan kripto varlık ve banka hesapları incelemeye alındı.

Eş zamanlı olarak 6 ilde düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 9 kişiden M.S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. ve C.B. isimli şahıslar da serbest bırakıldı. L.A., H.K., T.T., E.D., F.D., ve F.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.