Kütahya merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden akladıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aylık bir çalışma süreci boyunca yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların kripto varlıklarının üzerinden aklandığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları büyüdüğü, yasal gelirlerinin paralar üzerinde hareket ettirdiği ve yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu tespit edildi.

Eş zamanlı baskınlar

Kütahya'nın yanı sıra Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla illerinde yaşanan aralıklı baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda önemli bulgulara rastlandı. Aramalarda, tutulan banka kartları, kişisel bilgilerin yer aldığı defterleri değil, kaynağı belirsiz 120 bin lira ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Bu bulgular, soruşturmanın derinleşmesine ve şüphelilerin suçlamalarıyla ilgili daha fazla bilginin sunulmasına olanak tanıyacak.

22 şüphelinin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, suçlamalarla ilgili olarak ifadelerinin toplanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.