Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesi sonrası TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisine geçtiğini ifade etti.

Kasap, söz konusu süreçte diğer partilerin Saadet Partisi Grubu'nun ayakta kalması için destek vermediğini, CHP'nin ise destek vererek muhalefeti taşıdığını ve muhalefetin sesi olmaya çalıştığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Fazıl Kasap şöyle konuştu:

"Muhalefetin sesi kısılmasın diye katılmış olduğum Saadet Partisi Grubundan mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır. Bu süreçte yanımda olan başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere tüm CHP örgütüne ve sürekli olarak şükranlarını belirten Saadet Partisi teşkilatı ve seçmenlerine teşekkürü borç bilir, Baba ocağım olan CHP’ye geçtiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim."