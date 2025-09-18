Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçirilen ve dünyada bir ilk olarak uygulanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”, çocukların dijital ortamdaki mahremiyetini korumayı, hukuksal riskleri tanımlamayı ve toplumda ortak bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor.

Eğitim kapsamında, öğrenciler “Dijital Dünyayı Güvenli Kullanım” dersleriyle teknoloji kullanımında doğru ve bilinçli adımlar atmayı öğreniyor. Kütahya’daki okullarda eğitimler bugün başlarken, bazı okullarda yarın devam edecek. Veliler de eğitimlere katılarak, çocukların dijital ortamda haklarını ve güvenli kullanım kurallarını öğrenmeleri konusunda bilgi sahibi oluyor.

Ayrıca, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi belgesi tüm velilere ulaştırıldı. Veliler, belgeyi inceleyip imzalayarak çocuklarının dijital dünyadaki güvenli kullanımına destek olacak.

Bu uygulama ile Kütahya’da öğrenciler ve aileler, dijital dünyada hem haklarını koruma hem de teknolojiyi bilinçli kullanma fırsatı buluyor.