Orman sektöründe yönetimde önemli bir değişiklik yaşandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı'na atanan Serkan Şahin, yeni görevine başladı. Göreve başlama ziyareti ise sektördeki dayanışmayı ve başarı dileklerini ön plana çıkardı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde uzun süre görev yapan Serkan Şahin, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı'na atanarak yeni bir döneme adım attı. Göreve başlamasıyla birlikte Şahin'e, Antalya'dan gelen üst düzey ziyaretçiler desteklerini sunmak üzere Kütahya'ya geldiler.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle ve Taner Nişancı ile birlikte, Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan ile bir araya gelerek yeni görevine başlayan Serkan Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyip hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Bu ziyaret, sektördeki iş birliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yeni görevine başlayan Serkan Şahin, Kütahya'da orman yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında yeni projeler ve hedefler belirlemeyi planlıyor. Şahin, önceki deneyimlerini ve bilgi birikimini kullanarak, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.