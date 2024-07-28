Tolga Eskioğlu, Kütahya OSB’nin 13 bin 500 çalışanı ile kentteki toplam istihdamın yüzde 23’ünü sağladığını ifade etti.

Kütahya OSB'nin istihdam katkısı

Başkan Eskioğlu, Kütahya OSB’de istihdam artışının son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. "Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, 13 bin 500 çalışanı ile ilimizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 23’ünü gerçekleştirmektedir. Bu çok önemli bir rakam olmakla birlikte, şehrimizin özel sektöründe çalışan yaklaşık her 4 kişiden 1'inin Kütahya OSB bünyesinde istihdam edildiğini göstermektedir" dedi.

Eskioğlu, Kütahya OSB'nin şehrin en önemli ekonomik unsurlarından biri olduğunu ve bu durumun kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti. "İstihdam artışı son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Şehrin en önemli ekonomik unsurlarından olmamız sosyolojik anlamda bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Şehrimiz için en önemli hedeflerimizden olan ekonomik gelişim ve gelir düzeyimizi yükseltmek için ayrıca çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Eskioğlu, Kütahya OSB'nin genişleme alanında orta-yüksek teknoloji üretim tesislerine tahsis için önemli adımlar attıklarını belirtti. "Yüksek gelir düzeyine sahip olan orta-yüksek teknolojili sanayi üretimini bölgemize çekmek için genişleme alanında en az 300 dönümlük alanın orta-yüksek teknolojili üretim tesislerine tahsisi için yönetim kurulu olarak prensip kararı aldık" dedi.

Ekonomik yatırımlar

Kütahya OSB'nin yalnızca sanayi üretimine değil, aynı zamanda sosyal tesisler ve altyapı yatırımlarına da önem verdiğini belirten Eskioğlu, "Mevcut alanımızda ve genişleme bölgemizde otel, alışveriş merkezi, sosyal tesisler, spor alanları gibi önemli unsurları planladık ve gerçekleştireceğiz" dedi.