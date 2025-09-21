Kütahya Valiliği himayesinde, Ayaz Ata Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü de katılarak sanayideki gelişmeleri tanıttı.

Sağlık ve farkındalık temalı festivalde, Kütahya OSB standı ziyaretçilerle dolup taştı. İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan, Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu ve İş Güvenlik Uzmanı Süleyman Göneş, sanayi bölgesinin çalışmaları, yatırım imkânları ve bölgeye sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Festival alanını gezen protokol üyeleri de OSB’nin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımları yakından inceleme fırsatı buldu. Özellikle altyapı projeleri, yeni yatırımlar ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kente kattığı değer takdirle karşılandı.

Kütahya OSB standı, festival süresince en çok ilgi gören alanlardan biri olurken, ziyaretçiler hem sanayinin bölge ekonomisine katkılarını öğrendi hem de OSB’nin sosyal etkinliklere verdiği desteği yakından gözlemledi.