Kütahya Tasarım Teknokent yönetim kurulu toplantısı, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Teknokent’in durumu ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Toplantıya önemli isimler katıldı

Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin, 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selman Hatipoğlu, Tavşanlı Ticaret Odası temsilcisi Hasan Özyaşar, Teknokent Genel Müdürü Durmuş Özdemir ve DPÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Arif Özgür katıldı.

Gündem teknoloji ve üniversite-sanayi iş birliği

Toplantıda, Kütahya Tasarım Teknokent’in mevcut durumu değerlendirildi. Katılımcılar, teknoloji ve inovasyon projelerini, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek yeni adımları ve bölgedeki teknoloji ekosistemini geliştirme stratejilerini masaya yatırdı.

Gelecek projeler planlanıyor

Yapılan görüşmelerde, Kütahya’daki Teknokent’in büyümesi ve inovatif projelerin desteklenmesi için atılacak adımlar ele alındı. Yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde üniversite ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliklerini artırmaya yönelik planlamalar yapmayı hedefliyor.