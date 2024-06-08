Geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek katılım oranına ulaşılan etkinlikte, Kütahya OSB ve Zafertepe Mahallesi arasındaki güzergâhta yol kenarlarında biriken çöpler toplandı ve araçlara yüklendi.



Etkinlik, iki farklı bölgeden toplanan atıkların Siner Mahallesi’nde birleştirilmesiyle başladı. Daha sonra, toplanan çöpler Kütahya Belediyesi çöp araçlarına yüklendi. Katılımcılar, Kütahya OSB yürüyüş parkında düzenlenen yiyecek ve içecek ikramıyla etkinliğin yorgunluğunu attı.



Sosyal farkındalık etkinliği hakkında görüşlerini dile getiren Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Çevre bilincinin arttırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına düzenlediğimiz bu etkinliğe gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Kütahya OSB olarak sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.