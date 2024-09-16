"Diş hekimliğinin olimpiyatları" olarak nitelendirilen ve Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) tarafından organize edilen bu uluslararası etkinlikte, diş hekimliği alanında birçok akademik sunum ve eğitim programı yer aldı.

KSBÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Kurnaz öncülüğünde katılım sağlayan heyette, fakültenin öğretim üyeleri, uzmanlık ve lisans öğrencileri de hazır bulundu. Kongre kapsamında yapılan sunumlar ve eğitimler, hem diş hekimliği alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek hem de akademik iş birliklerini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdı.

FDI Kongresi, dünya genelinde diş hekimliği profesyonellerini bir araya getirerek bilgi alışverişi ve yeni tekniklerin tanıtıldığı saygın bir platform olarak biliniyor.