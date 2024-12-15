O.T., Uşak’ta beyin kanaması teşhisi konduktan sonra Kütahya Şehir Hastanesi'nde uygulanan kapalı beyin anjiyosu operasyonuyla sağlığına kavuştu. Bu yöntem, beyin kanaması tedavisinde en ileri tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor ve hastalar için hızlı bir iyileşme süreci sağlıyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, hastanede uyguladıkları başarılı tedavi yöntemleriyle öne çıktıklarını belirtti. Prof. Dr. Aydın, "Beyin kanaması tedavisinde, ülkemizdeki ileri merkezlerde sıklıkla tercih edilen kapalı beyin anjiyosu yöntemi, hastanemizde de başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde, çevre illerden çok sayıda hasta kabul etmekteyiz," dedi.

Beyin Anjiyosu Nedir?

Beyin anjiyosu, beyindeki damar yapısındaki anormallikleri, örneğin anevrizma, tespit etmek amacıyla kullanılan ileri bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlemde kateter, röntgen görüntüleme ve kontrast madde enjeksiyonu kullanılarak, beyindeki damarlar detaylı bir şekilde görüntülenir ve tedavi planı oluşturulur.

Kütahya Şehir Hastanesi’nin Beyin Cerrahisi ekibi, Dr. Öğr. Üyesi Burkay Akdağ ve Uzm. Dr. Şahin Kenan Deniz’in de yer aldığı bir grup uzman tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, O.T.’nin sağlık durumunun hızla düzelmesi sağlandı. Kütahya Şehir Hastanesi, gelişmiş tedavi yöntemleri ve uzman kadrosuyla bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri haline gelmeye devam ediyor.