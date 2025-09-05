Kütahya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, çevre illerden gelen hastalar ve hekimlerle yüksek riskli kalp işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Kliniğe başvuran 7 hastaya perkütan koroner girişim yapılırken, bir hastaya ilk defa Paravalvüler Kaçak Kapama (PVL) işlemi uygulandı.

Yüksek riskli işlemler başarıyla tamamlandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Fatih Kahraman, “7 hastaya yüksek riskli perkütan koroner girişim (kalp damarlarını stent ve balonla açma işlemi) uyguladık. İşlemlerin çoğu kronik total tıkanıklık (Tam Tıkalı Damar) vakalarıydı. Ekip olarak ilimiz ve çevre illerden gelen hastalarımıza başarılı bir şekilde hizmet verdik” dedi.

İlk defa PVL işlemi yapıldı

Doç. Dr. Kahraman, mekanik kalp kapağı olan bir hastaya ilk defa Paravalvüler Kaçak Kapama (PVL) işlemi uygulandığını belirterek, “Kapak etrafındaki ciddi kaçak kasık toplardamarından girilerek kapatıldı. Bu işlemde Prof. Dr. Ömer Göktekin ve çevre illerden gelen meslektaşlarımızın katkıları büyük oldu” ifadelerini kullandı.

Kahraman, Kardiyoloji Kliniği’nin hem Kütahya’ya hem de çevre illere artan kalite ve özveriyle hizmet vermeye devam edeceğini vurguladı. Koroner anjiyografi, kardiyoloji servis ve yoğun bakım ekiplerinin özverili çalışmaları, başarılı operasyonların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı.