Kütahya’nın Simav ilçesi, gece yarısı meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16’da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Geceyi uykuda karşılayan vatandaşlar, ani sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı. Kısa süreli korkuya neden olan deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık yaşadığı sarsıntılara bir yenisi daha eklenirken, uzmanlar vatandaşların olası artçı depremlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.