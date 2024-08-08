Toplantının açılışı, Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybura'nın Ege Teknopark ve İzmir Teknoloji Transfer Ofisi'ni tanıtan sunumu ile gerçekleştirildi. Sunumda, bölgedeki teknoparkların güncel durumu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya, Ege Bölgesi'ndeki teknoparkların genel müdürleri ve yöneticileri katıldı.

Yerinde gözlemleme fırsatı

Toplantı çerçevesinde, Ege Teknopark'ın yürüttüğü Ege D-Tek Projesi bünyesindeki Ege Derin Teknoloji Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaret sırasında, fabrikada yürütülen projeler ve yenilikçi teknolojiler hakkında detaylı bilgi alındı. Ziyaretin bir diğer durağı ise İzmir'deki girişimcilik ekosistemlerinden Withco Coworking Space oldu. Katılımcılar, ortak çalışma alanlarının, hazır ofislerin ve sanal ofislerin girişimcilik üzerindeki etkilerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca, İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi de ziyaret edilerek burada yürütülen projeler hakkında bilgi alındı.

Fikir alışverişleri yapıldı

Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer alan Kütahya Tasarım Teknokent adına toplantıya Genel Müdür Doç. Dr. Durmuş Özdemir, İdari ve Mali İşler Koordinatörü Yunus Emre Telli ve Ar-Ge ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Muhammed Emin Beytül katıldı. Toplantıda, bölgedeki teknoparkların iş birlikleri ve ortak projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve Ege Bölgesi'nin teknolojik gelişim stratejileri gündeme getirildi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, toplantı ve ziyaretlerin bölgedeki teknoloji ve inovasyon ekosisteminin önemine değinerek, "Bu tür iş birliklerinin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gelecekte de benzer iş birlikleri ve projelerle Ege Bölgesi'nin teknolojik gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz," dedi. İZQ'daki görüşmelerde, Ege Bölgesi'ndeki teknopark yöneticilerine İZQ'nun faaliyetleri, düzenlenen eğitimlerle gençler ve profesyonellerle nasıl buluşulduğu anlatıldı. Ayrıca, Ege Bölgesi hinterlandı çerçevesinde vizyonla kesişen ortak iş birliği fikirleri paylaşıldı ve gelecek günlerde daha sık iş birliği yapmak üzere anlaşmaya varıldı.