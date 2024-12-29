Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci çarpışma Yeni Mahalle kavşağında gerçekleşti

Tavşanlı Yeni Mahalle Emet Işıklı kavşağında, 24 yaşındaki M.Y. yönetimindeki 55 AR 621 plakalı otomobil, Kütahya yönüne doğru ilerlerken karşı yönden gelen 50 yaşındaki B.K. yönetimindeki 43 HG 848 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralı, hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan B.K., olay yerine sevk edilen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.