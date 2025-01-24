Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hayvan sahiplerinin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu profesyonel bir pet kuaförü hizmete açıldı. İlçenin ilk pet kuaförü, kediler ve köpeklerin tıraş, makas ve diğer bakım işlemlerini hayvanların ırk ve tüy yapılarına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Deneyimini Tavşanlı’ya taşıdı

Pet kuaförü işletmesinin sahibi Seçil Zeyrek, İstanbul'da aldığı üniversite eğitiminin ardından sektöre adım attı. Uzun yıllar bir pet kuaföründe çalışarak deneyim kazanan Zeyrek, bu birikimini Tavşanlı’ya taşıyarak evcil hayvan sahiplerine büyük bir kolaylık sundu.

Zeyrek, “Hayvanların sağlığı ve rahatlığı bizim önceliğimiz. İşletmemizde, anestezi kullanmadan ve hayvanların strese girmesini önleyecek yöntemlerle hizmet veriyoruz” dedi.

Hayvan sahiplerinden tam not

Tavşanlı’daki hayvan severler, ilçede böyle bir hizmetin başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor. Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Mete, köpeği Dora’nın bakımını burada yaptırdığını belirterek, “Daha önce böyle bir hizmetin olmaması nedeniyle zorluk çekiyorduk. Seçil hanım sayesinde bu sorunumuz çözüldü. Özellikle anestezisiz yapılan işlemler bizim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Tavşanlı’da hayvan bakımında yeni bir sayfa

Bu yeni pet kuaförü, hem hayvanların sağlığını hem de sahiplerinin gönül rahatlığını ön planda tutarak ilçede önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Tavşanlı’da hayvan severler için sunulan bu profesyonel bakım hizmeti, bölgedeki evcil hayvan sahiplerinin takdirini topluyor.