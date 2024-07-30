Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, öğleden sonra Gevrekler ve Kırıkkavak arasındaki bozuk ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkışı ve müdahale süreci

Tavşanlı ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Gevrekler ile Kırıkkavak arasındaki bozuk ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı ve arazözler sevk edildi. Tavşanlı ve Harmancık Orman İşletme arazözleri, bölgedeki maden şirketi personeli ve Balıköy beldesi itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.