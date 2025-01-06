Tavşanlı-Kütahya yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza detayları
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, A.R.G. yönetimindeki 10 DU 951 plakalı otomobil, S.B.'nin kullandığı 06 FU 9625 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
Yaralılar ve müdahale
Otomobilde bulunan sürücü A.R.G., A.O.K. ve H.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ