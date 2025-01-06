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Otomobilde bulunan sürücü A.R.G., A.O.K. ve H.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tavşanlı - Kütahya yolunda meydana gelen kaza da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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