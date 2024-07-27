Kütahya Valisi Musa Işın, mahalle sakinlerinin 'Mahallede Hasbihal' programında gündeme getirdiği konulardan biri olan 1453 Fetih Camii'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Işın’a incelemeleri sırasında Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da eşlik etti.

Vatandaşların taleplerine yanıt

Vali Musa Işın, mahalle sakinlerinin taleplerine duyarlı bir şekilde yaklaşarak, inşaatın hızla tamamlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti. İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Işın, projeyi gerçekleştiren ekibe teşekkür etti ve çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini temenni etti.

Yerinde incelemeler ve destek

Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da Vali Işın’a eşlik ederek, cami inşaatının önemine dikkat çektiler. Dr. İrfan Açık, caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının önemli bir ibadet alanına kavuşacağını ifade etti. Mustafa Önsay ise, projeye verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

Cami inşaatının önemi

1453 Fetih Camii, Kütahya'nın manevi değerlerini yansıtacak önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Cami inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkının dini ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu tür projeler, şehrin manevi atmosferini güçlendirmede büyük bir rol oynuyor.